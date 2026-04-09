Ижевск. Удмуртия. Среди 20 выбранных для исследования городов России дороже всего готовить творожную пасху оказалось в Ижевске. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на доцентов Финансового университета при правительстве РФ.

Чтобы сравнить цену пасхи в 20 городах России, были использованы данные федеральной торговой сети при интернет-заказе с самовывозом. Продукты отбирались на основе классического рецепта творожной пасхи.

На итоговую стоимость наиболее сильно влияли цены на творог, сливки и масло, которые заметно различаются в разных регионах. В результате, чтобы приготовить 900 г домашней творожной пасхи, в разных городах потребуется от 481,52 рублей до 614,86 рубля.

Именно в 614,86 рублей обойдётся набор для приготовления пасхи в Ижевске. Это самый высокий ценник.

Чуть дешевле продукты для пасхи можно купить в Воронеже, Перми, Тольятти, Ростове-на-Дону и Москве. Чек выйдет на 540,81 – 549,57 рублей.

В Саратове, Казани, Уфе, Волгограде и Самаре домашняя пасха будет стоить от 525,12 до 534,28 рублей.

Дешевле всего готовить пасху в Екатеринбурге, она обойдётся в 481,52 рубля. В Санкт-Петербурге десерт будет стоить 500,27 рубля, в Нижнем Новгороде — 516,62 рубля.

При этом любая домашняя пасха будет стоить дешевле, чем готовый вариант. На маркетплейсах десерт весом 450 г в среднем продают за 599 рублей. А на сервисах объявлений цена этого блюда колеблется от 600 до 3000 рублей.

Напомним, что в Удмуртии для приготовления 500 граммов кулича в среднем понадобится 162,2 рубля.