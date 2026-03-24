Ижевск. Удмуртия. Одной из самых популярных кухонь среди регионов России в 2025 году стала удмуртская. Об этом пишет «Газета.ру».

Взлёт популярности удмуртской кухни в минувшем году произошёл благодаря фестивалям «Всемирный день пельменя» (0+) и «Быг-Быг» (18+). Успех пришёлся на июнь и январь.

Также на пике популярности была Якутия из-за фестиваля «Вкус Якутии» и Чечня благодаря «Хонк-фесту».