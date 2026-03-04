Закрыть
Воздушная тревога: общественный транспорт остановили в Ижевске

10:05, 04 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Воздушная тревога: общественный транспорт остановили в Ижевске
#Ижевск\n#атака БПЛА
Источник фото: ИА "Сусанин"
В городе звучит сигнал «отойти от окон».

Ижевск. Удмуртия. Из-за угрозы воздушной атаки в Ижевске остановили общественный транспорт. Об этом около 10:00 4 марта сообщили ИжГЭТ и ИПОПАТ.

 «ИПОПАТ остановил движение автобусов. Пассажиры должны покинуть салон автобуса и укрыться в безопасном месте.», «С 09:55 остановлено движение трамваев, троллейбусов и автобусов МУП "ИжГЭТ" до особого распоряжения», — говорится в сообщении транспортников.

Напомним, ночью с 3 на 4 марта в Удмуртии вводили режим «Ракетная опасность». Около 08:00 ввели сигнал «Опасное небо».

Аэропорт Ижевска также закрыли на взлёт и посадку.

UPD: в 12:30 наземный общественный транспорт пустили по маршрутам вновь

#Ижевск\n#атака БПЛА