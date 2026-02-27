Закрыть
Глава Удмуртии пояснил, в чём разница между режимами «Ракетная опасность» и «Опасное небо»

14:50, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Источник фото: ИА "Сусанин"
Глава республики сообщил, что все расчёты ПВО приведены в боевую готовность.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении режима ракетной опасности. Он сообщил об этом в соцсетях.

«Любая угроза угроза атаки с неба маркируется нами как «Режим "Опасное небо"». Порядок действий для жителей при ракетной опасности, или при опасности атаки БПЛА тот же самый. Все наши боевые расчёты системы ПВО приведены в боевую готовность. Как и в других регионах, мы держим на контроле», — сказал Бречалов.

Он отметил, что режим в целом соответствует режиму при угрозе атаки БПЛА. Режим «Ракетная опасность» предполагает иной регламент действий для служб безопасности.

«Главное, не паникуйте — это главная задача врага. Не фотографируйте и не снимайте на видео — не помогайте неприятелю», — сказал Бречалов.

Все расчёты ПВО приведены в боевую готовность.

Напомним, движение общественного транспорта пока приостановлено

UPD: режим снят, движение транспорта запущено. 

