Ижевск. Удмуртия. Режимы «Ракетная опасность» также ввели в трёх регионах, граничащих с Удмуртией. Об этом сообщают в региональных МЧС.

Примерно с 14:00 до 14:40 режимы ввели в Татарстане, Пермском крае и Республике Башкортостан.

Отмечается, что все оперативные службы регионов оповещены и находятся в полной готовности. Людям сообщают, что порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА.

Напомним, что в Удмуртии режим «Ракетная опасность» ввели 27 февраля около 14:00. Из-за этого в Ижевске остановили общественный транспорт.

По данным пресс-службы Росавиации, в аэропорту Казани действуют ограничения на приём и выпуск самолётов. Информации об ограничениях в аэропорту Ижевска пока не поступало.

UPD: сигнал «Ковер» объявили в аэропорту Ижевска имени М. Т. Калашникова 27 февраля в 15:22.