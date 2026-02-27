Закрыть
15:04, 27 февраля, 2026
15:04, 27 февраля, 2026
#Удмуртия\n#Татарстан\n#Башкортостан\n#Пермский край\n#атака БПЛА\n#ракетный удар
Источник фото: ИА «Сусанин»
В аэропорту Казани ограничили приём и выпуск самолётов.

Ижевск. Удмуртия. Режимы «Ракетная опасность» также ввели в трёх регионах, граничащих с Удмуртией. Об этом сообщают в региональных МЧС.

Примерно с 14:00 до 14:40 режимы ввели в Татарстане, Пермском крае и Республике Башкортостан. 

Отмечается, что все оперативные службы регионов оповещены и находятся в полной готовности. Людям сообщают, что порядок действий населения в случае ракетной опасности аналогичен действиям при угрозе атаки БПЛА.

Напомним, что в Удмуртии режим «Ракетная опасность» ввели 27 февраля около 14:00. Из-за этого в Ижевске остановили общественный транспорт.

По данным пресс-службы Росавиации, в аэропорту Казани действуют ограничения на приём и выпуск самолётов. Информации об ограничениях в аэропорту Ижевска пока не поступало. 

UPD: сигнал «Ковер» объявили в аэропорту Ижевска имени М. Т. Калашникова 27 февраля в 15:22. 

