Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо»: угроза атаки БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

Он напоминает, что в случае обнаружения беспилотника:

- на улице. Уйдите из зоны прямой видимости. Не паникуйте, спрячьтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

- в транспорте. Выйдите из него и спрячьтесь в ближайшем укрытии. Если нет такой возможности – отойдите от окон, пригнитесь, закройте голову руками.

- в здании. Спуститесь как можно ниже, желательно в подвал или на паркинг. Не пользуйтесь лифтом.

- дома. Спрячьтесь там, где нет окон, сядьте на пол.

Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112.

UPD: режим снят.