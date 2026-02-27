Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Сигнал «Опасное небо» объявили в Удмуртии

13:55, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Сигнал «Опасное небо» объявили в Удмуртии
13:55, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
2378
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА
Источник фото: ИА "Сусанин"
2378
0

На улицах Ижевска зазвучала сирена.

Ижевск. Удмуртия. Сигнал «Опасное небо»: угроза атаки БПЛА в Удмуртии. Об этом сообщает в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

 Он напоминает, что в случае обнаружения беспилотника:

- на улице. Уйдите из зоны прямой видимости. Не паникуйте, спрячьтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

- в транспорте. Выйдите из него и спрячьтесь в ближайшем укрытии. Если нет такой возможности – отойдите от окон, пригнитесь, закройте голову руками.

- в здании. Спуститесь как можно ниже, желательно в подвал или на паркинг. Не пользуйтесь лифтом.

- дома. Спрячьтесь там, где нет окон, сядьте на пол.

 Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112.

UPD: режим снят. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:55, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
2378
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА