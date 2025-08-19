Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Антитеррористической комиссией утверждено создание временных укрытий для населения на случай атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба города.

Они будут располагаться в подвалах, цокольных этажах или других подземных пространствах, в которых установлены системы вентиляции, водоснабжения и канализации. При отсутствии бытовых коммуникаций управляющие компании должны обеспечить помещения запасами воды и биотуалетами.

«Временные укрытия для населения также должны быть оснащены системами освещения и электропитания, отопительными приборами, противопожарным и хозяйственным инвентарем, контейнерами для мусора, посадочными местами», — говорится в сообщении.

Также в домах должны быть выбраны ответственные за открытие входов в укрытия. Необходимо установить спецзнаки и таблички, указывающие местоположение убежища, контакты ответственных лиц.

Управление ЖКХ должны составить список таких домов, где возможно создание убежищ. Для жильцов домов, где невозможно создание укрытия, будут выстроены маршруты до ближайших зданий, где можно будет спрятаться во время прилёта БПЛА.