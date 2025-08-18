Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю, с 11 по 17 августа, в экстренные службы поступило 336 сообщений о якобы замеченных на территории республики БПЛА. Об этом сообщает председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Отмечается, что все сообщения были проверены спецслужбами. Все полёты воздушных судов, о которых сообщали жители, были согласованы. Вражеских БПЛА в Удмуртии не обнаружено.

Всего за неделю на номер «112» поступило более 18 тыс. звонков. Большая часть из них оказались ложными.

Андрей Шуткин напоминает, что звонить по номеру «112» нужно в случае необходимости экстренной помощи, а также при обнаружении БПЛА. Если линия перегружена, можно отправить смс, указав время и место, когда был обнаружен дрон, а также направление его полёта.