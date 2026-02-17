Закрыть
В Удмуртии из-за угрозы атаки БПЛА ввели режим «Опасное небо»

07:30, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#атака БПЛА
Источник фото: ИА «Сусанин»
В Ижевске звучат тревожные сирены и остановлен общественный транспорт.

Ижевск. Удмуртия. Над территорией Удмуртии утром во вторник были зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов. В связи с угрозой атаки БПЛА в регионе введены повышенные меры безопасности. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«На территории Удмуртии зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов. Сирену включаем в Ижевске на тех территориях, где риск наиболее высок», — написал Бречалов..

В целях безопасности граждан работа общественного транспорта в Ижевске временно остановлена. Как сообщается, МУП «ИжГЭТ» приостановило движение трамваев и троллейбусов. Аналогичные меры принял и перевозчик ИПОПАТ — пассажиров попросили покинуть салоны транспорта.

Кроме того, введены ограничения на работу аэропорта Ижевска. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

UPD: движение транспорта восстановлено. 

#Ижевск
#Удмуртия
#атака БПЛА