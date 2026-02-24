Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи нейрохирургического отделения 1 РКБ провели операцию 70-летней пациентке, которая два года назад пострадала от укуса медузы во время отдыха на море.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, на месте укуса на ноге начала расти болезненная опухоль. Справиться с болью не удавалось, тогда женщину осмотрели и выявили редкую патологию — опухоль, растущую из оболочки нервов.

Ситуация осложнялась высоким риском повреждения нерва, что могло привести к потере подвижности конечности. Сложнейшее двухчасовое вмешательство провела врач-нейрохирург Екатерина Аристова. С помощью операционного микроскопа ей удалось полностью удалить новообразование, сохранив нерв.

«Шваннома встречается лишь в 5% случаев всех опухолевых процессов. Она опасна тем, что может привести к инвалидизации, а попытки заглушить боль таблетками грозят серьезными осложнениями», — пояснила Аристова.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, боль ушла, и женщина может самостоятельно ходить.