Ижевск. Удмуртия. Хирурги 1 РКБ в Ижевске помогли пациенту, который лишился части носа в драке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Сама драка, в ходе которой оппонент откусил часть носа пострадавшему, произошла ещё несколько лет назад. При этом за медицинской помощью мужчина обратился только через пару недель.

Челюстно-лицевые хирурги предложили выждать период рубцевания тканей. Первое вмешательство провели спустя полгода после травмы, однако добиться желаемого эстетического эффекта на данном этапе не удалось. В этот раз медики применили другую реконструктивную методику.

«Челюстно-лицевой хирург Татьяна Вычужанина выполнила перенос участка ушной раковины — комбинированного кожно-хрящевого трансплантата — в область дефекта носа», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Отмечается, что анатомическая форма носа, а также его функции были восстановлены.