Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Врачи в Удмуртии восстановили пациенту откушенный в драке нос

14:05, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Врачи в Удмуртии восстановили пациенту откушенный в драке нос
14:05, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#1 РКБ\n#драка
Источник фото: Минздрав Удмуртии
221
0

Ему пересадили на нос участок ушной раковины.

Ижевск. Удмуртия. Хирурги 1 РКБ в Ижевске помогли пациенту, который лишился части носа в драке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Сама драка, в ходе которой оппонент откусил часть носа пострадавшему, произошла ещё несколько лет назад. При этом за медицинской помощью мужчина обратился только через пару недель.

Челюстно-лицевые хирурги предложили выждать период рубцевания тканей. Первое вмешательство провели спустя полгода после травмы, однако добиться желаемого эстетического эффекта на данном этапе не удалось. В этот раз медики применили другую реконструктивную методику.

«Челюстно-лицевой хирург Татьяна Вычужанина выполнила перенос участка ушной раковины — комбинированного кожно-хрящевого трансплантата — в область дефекта носа», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Отмечается, что анатомическая форма носа, а также его функции были восстановлены.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:05, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
221
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#1 РКБ\n#драка