Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска на улице Строителя Шишкина открылась седьмая государственная ветеринарная клиника, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.



Клиника оснащена современным оборудованием, включая хирургический и терапевтический кабинеты, а также кабинет УЗИ. Как отметил вице-премьер правительства Удмуртии Роман Габдрахманов, здесь будут проводиться льготная стерилизация и бесплатная вакцинация от бешенства.



Обращаться за льготной стерилизацией могут как жители города, так и волонтеры. В рамках программы с начала 2025 года в Удмуртии было простерилизовано более 4300 кошек и собак.