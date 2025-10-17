Закрыть
В Ижевске открылась седьмая государственная ветеринарная клиника

10:00, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске открылась седьмая государственная ветеринарная клиника
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные
Источник фото: udmurt.ru
Новое отделение работает в Устиновском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска на улице Строителя Шишкина открылась седьмая государственная ветеринарная клиника, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Клиника оснащена современным оборудованием, включая хирургический и терапевтический кабинеты, а также кабинет УЗИ. Как отметил вице-премьер правительства Удмуртии Роман Габдрахманов, здесь будут проводиться льготная стерилизация и бесплатная вакцинация от бешенства.

Обращаться за льготной стерилизацией могут как жители города, так и волонтеры. В рамках программы с начала 2025 года в Удмуртии было простерилизовано более 4300 кошек и собак.

