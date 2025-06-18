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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Яблони с улицы Советской пересадят на бульвар Гоголя

13:16, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Яблони с улицы Советской пересадят на бульвар Гоголя
13:16, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
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Деревья росли у лицея №24.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали пересадку 19 яблонь, что росли у лицея №24 на улице Советской. Деревья перенесут на бульвар Гоголя. Работы ведутся в рамках реконструкции тротуара. Об этом сообщили в администрации города.

На месте яблонь высадят липы и кустарники. После реконструкции здесь появится широкий тротуар, а газон сместят ближе к дороге.

Перед пересадкой деревья несколько дней готовили: окапывали, поливали и упаковывали корни в мешковину. На бульваре Гоголя для них выкопали ямы с плодородной почвой. Яблони разместят так, чтобы белоцветущие и краснолистные сорта создавали красивый контраст.

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13:16, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство