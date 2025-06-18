Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали пересадку 19 яблонь, что росли у лицея №24 на улице Советской. Деревья перенесут на бульвар Гоголя. Работы ведутся в рамках реконструкции тротуара. Об этом сообщили в администрации города.

На месте яблонь высадят липы и кустарники. После реконструкции здесь появится широкий тротуар, а газон сместят ближе к дороге.

Перед пересадкой деревья несколько дней готовили: окапывали, поливали и упаковывали корни в мешковину. На бульваре Гоголя для них выкопали ямы с плодородной почвой. Яблони разместят так, чтобы белоцветущие и краснолистные сорта создавали красивый контраст.