Ижевск. Удмуртия. Более тысячи подписей собрали в поддержку бывшего главврача ГКБ №9 Ижевска Эдуарда Сорокина. Копия документа есть в распоряжении «Сусанина».

Напомним, доктора Сорокина обвинили в растрате и отправили под домашний арест. Инициативная группа направила открытое письмо в поддержку обвиняемого. Оно направлено в адрес прокурора Удмуртии, руководителям СУ СК РФ по УР и МВД по республике, главе УР Александру Бречалову.

Авторы открытого письма просят «восстановить справедливость в отношении своего коллеги, товарища, друга и просто очень хорошего, честного и порядочного человека — доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом хирургических болезней ФПН и ПП ИГМА».

Под обращением подписался 1041 человек, начиная от медсестёр, заканчивая докторами наук из России и Казахстана.