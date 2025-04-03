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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 1000 подписей собрали в поддержку обвиняемого в растрате экс-главврача в Ижевске

12:35, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 1000 подписей собрали в поддержку обвиняемого в растрате экс-главврача в Ижевске
12:35, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи
Источник фото: пресс-служба Минздрава УР
401
0

Бывший руководитель ГКБ №9 Эдуард Сорокин пока находится под домашним арестом.

Ижевск. Удмуртия. Более тысячи подписей собрали в поддержку бывшего главврача ГКБ №9 Ижевска Эдуарда Сорокина. Копия документа есть в распоряжении «Сусанина».

Напомним, доктора Сорокина обвинили в растрате и отправили под домашний арест. Инициативная группа направила открытое письмо в поддержку обвиняемого. Оно направлено в адрес прокурора Удмуртии, руководителям СУ СК РФ по УР и МВД по республике, главе УР Александру Бречалову.

Авторы открытого письма просят «восстановить справедливость в отношении своего коллеги, товарища, друга и просто очень хорошего, честного и порядочного человека — доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом хирургических болезней ФПН и ПП ИГМА».

Под обращением подписался 1041 человек, начиная от медсестёр, заканчивая докторами наук из России и Казахстана.

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12:35, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
401
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи