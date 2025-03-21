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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Бывшего главврача ГКБ №9 Ижевска обвинили в растрате и отправили под домашний арест

17:23, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывшего главврача ГКБ №9 Ижевска обвинили в растрате и отправили под домашний арест
17:23, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#присвоение\n#врачи
Источник фото: пресс-служба Минздрава УР
58
0

Эдуард Сорокин просидит дома до середины мая 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего главного врача ГКБ №9 Ижевска Эдуарда Сорокина обвинили. Об этом «Сусанину» сообщили в Объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Рассмотрение прошло в Ленинском райсуде Ижевска. 55-летнего фигуранта обвинили по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, обвиняемый с 10 июня 2022 года по 31 июля 2024 года, являясь врачом, в том числе и главврачом, используя своё служебное положение, путём нецелевого расходования денежных средств, растратил вверенное ему имущество — 30 000 рублей, принадлежащих больнице.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий. Прокурор просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Суд, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности обвиняемого, избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток  – по 17 мая 2025 года.

Напомним, о задержании Эдуарда Сорокина стало известно 20 марта

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17:23, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#присвоение\n#врачи