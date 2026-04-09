Ува. Удмуртия. На должность заместителя главы Увинского района заступит ветеран СВО Станислав Малков. Об этом в своих соцсетях рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Ранее в рамках программы «СВОй резерв18» Станислав Малков проходил практику в администрации района. 9 апреля он принял предложение от главы района Владимира Головина. Теперь Станислав Малков будет курировать вопросы спецоперации: работать с участниками, ветеранами и их семьями.

Отмечается, что Станислав Евгеньевич окончил Омское командное училище, является подполковником. За проявленный героизм на СВО его наградили орденом Мужества и медалью Жукова.

Напомним, ранее заместителем главы Селтинского района стал ветеран спецоперации Сергей Федотов.