Ветеран СВО станет заместителем главы Увинского района

17:55, 09 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Увинский район\n#Удмуртия\n#Администрация
Источник фото: Александр Журавлев.
Станислав Малков будет курировать вопросы спецоперации.

Ува. Удмуртия. На должность заместителя главы Увинского района заступит ветеран СВО Станислав Малков. Об этом в своих соцсетях рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. 

Ранее в рамках программы «СВОй резерв18» Станислав Малков проходил практику в администрации района. 9 апреля он принял предложение от главы района Владимира Головина. Теперь Станислав Малков будет курировать вопросы спецоперации: работать с участниками, ветеранами и их семьями. 

Отмечается, что Станислав Евгеньевич окончил Омское командное училище, является подполковником. За проявленный героизм на СВО его наградили орденом Мужества и медалью Жукова. 

Напомним, ранее заместителем главы Селтинского района стал ветеран спецоперации Сергей Федотов. 

