Ува. Удмуртия. В посёлке Уве открыли новый завод по производству древесно-стружечных плит с проектной мощностью 500 тысяч кубометров в год экологически чистой плиты. Как рассказала в соцсетях руководитель Минприроды Удмуртии Роза Аснанова, это площадка предприятия «Увадрев-Холдинг».

«Лес — это лёгкие нашего региона, и наша общая задача как министерства и бизнеса — соблюдать баланс между промышленным ростом и сохранением экосистемы. Открытие такого производства — яркий пример того, как бизнес инвестирует в создание продукции глубокой переработки, что означает новые рабочие места и налоговые поступления для региона», — сказала и. о. министра.

Сейчас на «Увадрев» трудится почти 2 000 сотрудников. Предприятие внедряет ESG-принципы в своё производство. Например, здесь используют древесные отходы для работы собственных энергоцентров, рассказала Роза Аснанова.