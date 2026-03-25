Ува. Удмуртия. Глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин защитил использование вентфасадов при ремонте старых зданий в райцентре. Он прокомментировал вопрос корреспондента «Сусанина» в ходе прямого эфира в соцсетях.

Напомним, в посёлке Ува начался капремонт историко-художественного музея, расположенного в деревянном здании 1939 года постройки. Отвечая на вопрос корреспондента «Сусанина», в администрации района заверили, что укрывать сайдингом здание не будут.

«В историко-художественном музее отделка снаружи и внутри предусмотрена дизайн-проектом в стиле «современной классики». Неизменными останутся окна — их заменят только на современные материалы, а внешний вид сохранится. Использование пластика в обшивке здания не предусмотрено», — ответили в администрации района.

Судя по проекту, под современной классикой подразумевается установка вентфасада.

Отметим, что вентилируемый фасад — система, состоящая из облицовочных материалов, которые крепятся на металлический каркас к несущему слою стены или к монолитному перекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций.

Также напомним, что, по словам руководителя молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес» Петра Иевлева, архитектурное сообщество ведёт своеобразные «хроники деградации», когда власти на местах не стараются сохранить примеры оригинальной постройки, а зашивают фасады сайдингом и вентфасадами. В результате колоритное здание даже советской эпохи превращается в «унылую коробку».

В ходе прямого эфира глава Увинского района прокомментировал тезис, что применение вентфасада на существующих строениях может нарушать изначальный архитектурный замысел и приводить к безликому, лишённому индивидуальности внешнему виду здания.

«Посёлок у нас молодой и промышленный, он более современный. У нас исторических зданий сегодня нет. Здание музея — крепкое деревянное здание, но фасад требует обновления. Тем более, внутри будет современный дизайн. Проект сделан профессионалами. Он принимался коллегиально на техсовете. В оформлении будет использована керамогранитная плитка, а не какое-то тонкое железо. Будет достаточно красиво», — подытожил Владимир Головин.