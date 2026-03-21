Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии начался капитальный ремонт историко-художественного музея. Об этом в соцсетях сообщил глава района Владимир Головин.

«Обновление проводится в здании 1939 года постройки, в котором ранее размещался художественный отдел музея. В ходе ремонта строители приведут в порядок фасад и кровлю, выполнят реконструкцию внутренних помещений. Особое внимание уделят развитию выставочной инфраструктуры: планируется обновить основной экспозиционный зал, создать кабинет для проведения мастер-классов, модернизировать рабочие пространства специалистов. Кроме того, здесь создадут дополнительный выставочный зал и современное фондохранилище», — написал глава района.

Он сообщил, что сейчас подрядчик разбирает полы, потолки и перегородки. Уже выполнена гидроизоляция. В ближайшее время приступят к замене окон и кровельным работам.

«За 51 год своего существования Увинский музей стал неотъемлемой частью гражданско-патриотического и духовно-нравственного обогащения увинцев. За годы плодотворной деятельности коллективу музея удалось приобщить к культурным ценностям не одно поколение земляков. Собрана огромная коллекция экспонатов, проведена большая работа по исследованию Увинского района. Сделано и делается всё, чтобы последующие поколения знали и любили свою историю и культуру», — поделилась директор музея Мария Шамшурина.

Напомним, в начале февраля в Балезино начали ремонтировать здание музея также 1939 года постройки. Старинную постройку планируют укрыть в сайдинг.

В конце февраля в Алнашах начали ремонтировать дом-музей писателя Геннадия Красильникова. Но глава Алнашского района заверил «Сусанин», что здание сохранит исторический облик, закрывать его сайдингом не планируют.