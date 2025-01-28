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Как на платёжках отразится изменение диапазонов потребления электричества в Удмуртии?

16:48, 28 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Как на платёжках отразится изменение диапазонов потребления электричества в Удмуртии?
16:48, 28 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электроэнергия
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В региональном Минстрое рассказали, как избежать платы по повышенному тарифу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 января 2025 года изменились значения диапазонов потребления электроэнергии. Эти изменения зафиксированы в приказе министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики от 29 ноября 2024 года, с которым можно ознакомиться на сайте ведомства.

Эксперты рассказали «Сусанину», для чего это сделано, кого коснутся изменения, как это отразится на платёжках граждан и что следует предпринять, чтобы не получить расчёт за потреблённую электроэнергию по высокому тарифу.

Цель внедрения дифференцированных тарифов: правительство таким образом пытается отсечь тех, кто в производственных целях использует тарифы для населения. Тот, кто потребляет больше электроэнергии, будет платить по более высокому тарифу.

В частности изменения направлены на борьбу с «серым» майнингом и недобросовестным бизнесом, подключающемся к электросетям под видом рядовых потребителей. «Российская газета» отмечает, что объёмы нецелевого потребления неуклонно растут, особенно в регионах, где тарифы на электричество относительно низкие. Это также влияет и на износ сетей. Повышенная нагрузка на энергосети приводит к увеличению аварийности. За устранение дефектов фактически платят все потребители, хотя причиной зачастую являются действия лишь небольшой их части.

При этом в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии отметили, что дифференциация распределена таким образом, чтобы она не коснулась бытового потребления и жители республики, которые используют электроэнергию только для обычных ежедневных нужд, практически не почувствуют изменений.

При формировании пороговых объёмов потребления в Минстрое учли потребности жителей, проживающих в жилых домах, где используются электроотопительные установки. Так как в разные времена года электроэнергия тратится неравномерно, то пороговые значения разделили на два типа: для отопительного и межотопительного периодов.

В отопительный период (с 1 октября по 31 мая):

·        первый диапазон — до 3900 тыс. кВт в час;

·        второй диапазон — от 3900 до 6000 кВт в час;

·        третий диапазон: свыше 6000 тыс. кВт в час.

Межотопительныйпериод (с 1 июня по 30 сентября):

·        первый диапазон: до 600 кВт в час;

·        второй диапазон: от 600 до 900 кВт в час;

·        третий диапазон: более 900 кВт в час.

Для тех, у кого нет в жилом доме электроотопительной установки, значения диапазонов будут действовать в течение всего года: 

·         первый диапазон: до 600 кВт в час;

·         второй диапазон: от 600 до 900 кВт в час;

·         третий диапазон: более 900 кВт в час.

Жителей частных жилых домов, в случае оснащённости домов электроотопительной установкой и/или стационарнойэлектроплитой, просят подтвердить наличие оборудования следующими документами: 

·         выписка из ЕГРН (можно оформить через Госуслуги за несколько минут);

·         копия технического паспорта, подтверждающая оборудование жилого дома электроотопительными установками (выдается БТИ)

Если по каким-то причинам технического паспорта по жилому дому нет, вместо него можно предоставить следующие документы:

·         акт о технологическом присоединении к электросетям, если документ утерян, то его можно восстановить через сайт;

·         паспорт установленной электроотопительной установки/стационарной электроплиты

Эти документы необходимо направить в энергосбытовую компанию, в Удмуртии это филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Заявление можно подать без посещения офисов, через Личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении "Личный кабинет Энергосбыт, выбрав тему обращения «Операции по лицевому счёту», а в причине - «Изменение данных по помещению/объекту».

«Значительное изменение начислений в платёжках возможно в ситуации, когда люди используют для обогрева электрооборудование, то есть какие-то электроотопительные установки. Если жители не передают своевременно показания приборов учета, то им плата начисляется по средним значениям, при этом реальное потребление может быть больше. В момент сверки показаний или в случае возобновления передачи показаний вне периода потребления может произойти корректировка, значения которого окажутся в более высоком диапазоне. Соответственно изменится и тарификация на более высокую», — разъяснил председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

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Источник фото: ИА «Сусанин»

По словам Евсеева, при обычном потреблении среднестатистический гражданин разницы в изменениях вовсе не заметит.

Региональный Минстрой в качестве примера приводит расход электричества для семьи из четырёх человек, живущих в трёхкомнатной квартире. В среднем эта цифра равняется 150 кВт в час. В сельской местности эта же семья расходует в среднем 350-400 кВт в час за месяц. Даже при электроотоплении объем потребления электричества намного ниже начального уровня диапазона дифференциации – порядка 2500 кВт в час.

При этом, в первом полугодии текущего года тарифы на электроэнергию останутся неизменными:

·        Первый диапазон: 5,04 рубля/кВт в час для горожан, 3,52 рубля/кВт в час для жителей сельской местности и городских домов с электроплитами.

·        Второй диапазон: 6,15 рубля/кВт в час для горожан, 4,30 рубля/кВт в час для сельского населения и городских домов с электроплитами.

·        Третий диапазон: 9,62 рубля/кВт в час для городского населения, 6,73 рубля/кВт в час для сельских жителей и городских домов с электроплитами.

Для того чтобы не было расхождения и неминуемых переплат, следует более внимательно относиться к учёту потреблению электроэнергии. Удмуртский филиал АО “ЭнергосбыТ Плюс” каждый месяц обращается к жителям с напоминанием о необходимости своевременной передачи показаний электросчётчиков, при этом начиная с июля 2024 г предупреждает о введении дифференцированных тарифов.

«Обращаем внимание клиентов из частного сектора, за которых показания по электрике передают интеллектуальные приборы учёта. Бывает, что в работе счётчиков случаются отказы. Тогда появляется риск накопить такой объём потребления, за который придётся платить по повышенным тарифам. Мы просим контролировать фактические показания прибора учёта и отражённые в квитанции», — пояснила руководитель управления клиентского сервиса Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Черникова.

Кроме того, в региональном Минстрое подчёркивают, что установленные диапазоны не распространяются на многодетные семьи. На субсидию могут рассчитывать семьи, чьи ежемесячные доходы меньше двукратного прожиточного минимума, а расходы на квартплату превышают 22% от совокупного дохода.

16:48, 28 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электроэнергия

 

 

 


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