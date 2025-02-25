Ижевск. Удмуртия. О кадровом голоде в полицейских структурах рассказал министр МВД по Удмуртии Максим Тихонов. На сессии Госсовета республики 25 февраля он ответил на соответствующий вопрос.

«По состоянию на 1 февраля 2025 года некопмлект в МВД по Удмуртии составляет 23%. Это 1350 сотрудников почти. К сожалению, ситуация на протяжении последних лет не меняется, а приобретает характер, когда некомплект увеличивается. Это связано с тем, что зарплата сотрудников не в полной мере отвечает средней по республике», — сказал глава МВД по УР.

Он подчеркнул, что ведомством активно ведётся поиск кандидатов на службу, предоставляются различного рода льготы. Ряд отдельных категорий сотрудников получает ежемесячные премии. Такими мерами в МВД стараются не допустить рост некомплекта.