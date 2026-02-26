Ижевск. Удмуртия. В ГКБ №3 Ижевска начал работу новый компьютерный томограф. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

ГКБ №3 обслуживает 112 тысяч жителей Ленинского района и функционирует как травматологический стационар. В первые дни работы томографа на нём прошли обследования более 50 пациентов.

Ожидается, что теперь ежегодно проходить исследования на новом томографе смогут около 2 тысяч человек с различными заболеваниями.