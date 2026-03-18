В Сарапуле ответили на жалобы жителей на отсутствие оборудования в новой поликлинике

11:37, 18 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: администрация Сарапула
Необходимое оборудование есть, сейчас идёт процесс его запуска.

Сарапул. Удмуртия. В социальных сетях жительница Сарапула Светлана Б. обратилась к администрации города с вопросом о работе новой городской поликлиники. Она сообщила, что там невозможно пройти диспансеризацию в одном месте, и поинтересовалась, почему при наличии нового здания отсутствует возможность сделать флюорографию, маммографию, КТ и МРТ.

На обращение последовал официальный ответ от Министерства здравоохранения Удмуртии и администрации Сарапульской городской больницы.

В ведомстве пояснили, что в новое учреждение уже поставлено более 4000 единиц современного оборудования. Однако запуск тяжелой медицинской техники проходит поэтапно. Для начала работы отделения рентгенологии и томографии необходимо оформить разрешительную документацию и пройти процедуру лицензирования.

«Всё оборудование в наличии, проходит этап подготовки документов. Совсем скоро можно будет пройти диспансеризацию в одном месте. Благодарим за вопрос и терпение», — сообщили представители Сарапульской городской больницы.

Намомним, новая поликлиника в Сарапуле приняла первых пациентов в декабре 2025 года

