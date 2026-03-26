Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла «Школа онкологов и радиологов Приволжского федерального округа». Эксперты федеральных центров и ведущие врачи ПФО обсудили новые методики лечения рака, в том числе радионуклидную терапию и современные хирургические подходы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



В рамках мероприятия хирурги Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена провели мастер-классы, в ходе которых было выполнено порядка восьми малоинвазивных операций, за которыми коллеги наблюдали в прямом эфире.



«Наша задача — сделать так, чтобы онкологическая помощь в рамках всей страны была на одинаковом уровне, чтобы человек мог получить качественную хирургическую помощь не только в Москве, но и в регионах», — отметил заместитель директора института Николай Воробьёв.



В Республиканском онкодиспансере Удмуртии ежегодно проводят около 8 тысяч операций, более половины из которых — малоинвазивные. Как отметил главный врач Алексей Иванов, доля таких вмешательств достигла 55%, и в дальнейшем её планируют увеличивать.



По данным министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, в прошлом году в регионе выявлено 6 180 новых случаев злокачественных новообразований, 63% из них — на ранних стадиях. Всего под наблюдением онкологов находятся 48,5 тысячи пациентов.