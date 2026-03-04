Ижевск. Удмуртия. В 2026 году для жителей Удмуртии появились новые возможности в территориальной программе госгарантий. Об этом рассказал в своём тг-канале министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Теперь диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами планируется охватить не менее 70% населения Удмуртской Республики.

Для выявления ранних признаков атеросклероза будет проводиться оценка липидного профиля у пациентов в возрасте 18 – 39 лет — один раз в 6 лет, у пациентов с 40 лет и старше — один раз в 3 года.

Для оценки репродуктивного здоровья женщины с 21 года до 49 лет один раз в пять лет могут пройти исследование на определение ДНК вируса папилломы человека.

Введено неинвазивное пренатальное тестирование. Это исследование позволяет провести анализ внеклеточной ДНК плода в крови беременной женщины и уже на сроке 9 – 10 недель беременности и с высокой точностью оценить риск развития у ребёнка ряда тяжелых хромосомных нарушений.

Вводится дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Впервые установлен норматив на определение РНК вируса гепатита С в крови — в рамках диспансеризации или лечения.

Появились нормы о плановой госпитализации. Теперь при наличии направления на плановую хирургическую операцию, в том числе и ВМП, пациента будут госпитализировать не ранее, чем за сутки до её начала (за исключением ситуаций, когда это необходимо по медицинским показаниям).

Впервые операции по трансплантацию почки будут выполняться за счёт средств ОМС. В 2026 году в Удмуртии планируется провести 37 таких операций.

Расширен норматив на проведение телемедицинских консультаций.