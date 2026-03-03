Завьялово. Удмуртия. В селе Ягул Завьяловского района стартовало строительство женской консультации. Об этом сообщили в администрации района.

Площадь модульного здания превысит 600 квадратных метров. В консультации планируют открыть кабинеты акушеров-гинекологов, специалиста УЗИ-диагностики, а также организовать работу кабинетов рентгенографии и кольпоскопии.

Необходимость в новом медучреждении связана с ростом населения Ягульского поселения — сейчас здесь проживает более 15 тысяч человек, значительную часть которых составляют молодые семьи.

Напомним, ранее «Сусанин» выяснил, что региональный Минздрав закупает модульные конструкции для возведения женской консультации.