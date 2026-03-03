Закрыть
В Ягуле начали строить женскую консультацию

15:02, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ягул\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Источник фото: Администрация Завьяловского района
В новом модульном здании разместятся кабинеты акушеров-гинекологов, УЗИ и рентгенографии.

Завьялово. Удмуртия. В селе Ягул Завьяловского района стартовало строительство женской консультации. Об этом сообщили в администрации района.

Площадь модульного здания превысит 600 квадратных метров. В консультации планируют открыть кабинеты акушеров-гинекологов, специалиста УЗИ-диагностики, а также организовать работу кабинетов рентгенографии и кольпоскопии.

Необходимость в новом медучреждении связана с ростом населения Ягульского поселения — сейчас здесь проживает более 15 тысяч человек, значительную часть которых составляют молодые семьи.

Напомним, ранее «Сусанин» выяснил, что региональный Минздрав закупает модульные конструкции для возведения женской консультации.

