Завьялово. Удмуртия. В селе Ягул Завьяловского района стартовало строительство женской консультации. Об этом сообщили в администрации района.
Площадь модульного здания превысит 600 квадратных метров. В консультации планируют открыть кабинеты акушеров-гинекологов, специалиста УЗИ-диагностики, а также организовать работу кабинетов рентгенографии и кольпоскопии.
Необходимость в новом медучреждении связана с ростом населения Ягульского поселения — сейчас здесь проживает более 15 тысяч человек, значительную часть которых составляют молодые семьи.
