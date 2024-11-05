Студента из Удмуртии подозревают в распространении ложных сообщений об угрозе безопасности учеников школы и колледжа

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии студента колледжа подозревают в распространении ложных писем об угрозе безопасности учеников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В середине октября 2024 года школа и колледж Сарапульского района получили на электронную почту письма, в которых сообщалось о якобы существующей угрозе безопасности. В результате проверки образовательных учреждений эти сведения не подтвердились.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Позднее удалось задержать подозреваемого в распространении ложного сообщения — 18-летнего юношу.

Выяснилось, что молодой человек учится в колледже, в который и отправил электронное письмо. Он рассказал, что хотел сорвать учебный процесс. В настоящий момент в отношении него избрали меру в виде запрета определенных действий.