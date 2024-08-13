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В состав будущего научно-производственного центра БПЛА в Удмуртии могут войти 15 резидентов

11:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В состав будущего научно-производственного центра БПЛА в Удмуртии могут войти 15 резидентов
11:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БПЛА\n#беспилотники
Фото: ИА «Сусанин»
297
0

Также определена управляющая компания. 

Ижевск. Удмуртия. 13 августа в правительстве Удмуртии прошло межведомственное совещание по вопросам создания научно-производственного центра (НПЦ) по развитию беспилотных авиасистем. Подробнее о шагах в этом направлении журналистам рассказала и. о. председателя правительства УР Ольга Абрамова. 

Отметим, что Центр создаётся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Уже определена управляющая компания — «Промпарк». Всего в состав центра могут войти 15 резидентов, которые разместятся на нескольких площадках, в том числе в ИжГТУ. Вуз станет основной научной базой будущего НПЦ. 

Также есть задача создать полигон для полётов и испытаний. 

Уже сформирован перечень из порядка 70 различного оборудования. Заявка на участие в федеральном проекте сформирована Минпромторгом Удмуртии и направлена в федеральный центр. 

«Мы ожидаем подтверждения в части отбора на финансирование в 2025 году. Это порядка 900 млн рублей. Плюс внебюджетное финансирование не менее 10%», — сказала Ольга Абрамова.

11:45, 13 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#БПЛА\n#беспилотники