В состав будущего научно-производственного центра БПЛА в Удмуртии могут войти 15 резидентов

Ижевск. Удмуртия. 13 августа в правительстве Удмуртии прошло межведомственное совещание по вопросам создания научно-производственного центра (НПЦ) по развитию беспилотных авиасистем. Подробнее о шагах в этом направлении журналистам рассказала и. о. председателя правительства УР Ольга Абрамова.

Отметим, что Центр создаётся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Уже определена управляющая компания — «Промпарк». Всего в состав центра могут войти 15 резидентов, которые разместятся на нескольких площадках, в том числе в ИжГТУ. Вуз станет основной научной базой будущего НПЦ.

Также есть задача создать полигон для полётов и испытаний.

Уже сформирован перечень из порядка 70 различного оборудования. Заявка на участие в федеральном проекте сформирована Минпромторгом Удмуртии и направлена в федеральный центр.

«Мы ожидаем подтверждения в части отбора на финансирование в 2025 году. Это порядка 900 млн рублей. Плюс внебюджетное финансирование не менее 10%», — сказала Ольга Абрамова.