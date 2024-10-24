МыСпросилиЗаВас: почему холм в Дебёсах называется Галанча и чему посвящён памятник на её вершине?

Ижевчанин Павел Лопатин задаёт вопрос: почему холм в Дебёсах называется Галанча и чему посвящён установленный там памятник?

«Сусанин» обратился за ответом в Архивную службу Дебёсского района.

Галанча — это холм в Дебёсах высотой около 250 м над уровнем моря. В годы гражданской войны эта высота играла важную тактическую роль для обеих противоборствующих сторон.

Долгое время холм не имел растительности, лишь в конце 1960-х годов на нём разбили парк и установили памятный знак.

«Его воздвигли 15 июня 1969 года, в день 50-летия освобождения Дебёс от колчаковцев. Тогда же, в конце 1960-х, холм засадили соснами. Эти посадки поначалу имели название — парк Юбилейный, но оно не прижилось. Галанча по-прежнему — Галанча. Название, скорее всего, от пожарной каланчи, которая вполне могла здесь быть, но подтверждающих это документов не сохранилось», — рассказали в Архивной службе Дебёсского района.

В 1977 году, когда праздновалось 60-летие Октябрьской революции на холме установили обелиск Славы борцам за Советскую власть и героям гражданской войны. Этот памятник стоит здесь и по сей день.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.