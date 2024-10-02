Турпоток в Удмуртии с начала года составил 1,3 млн человек

Ижевск. Удмуртия. Туристический поток в 1,3 млн человек зарегистрирован в Удмуртии с января по сентябрь текущего года. Если динамика сохранится, то этот показатель может превысить 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отметим, что в январе-сентябре 2023 года туристический поток составлял 1 млн 286 тыс. путешественников.

«Еще два года назад Удмуртию считали нетуристическим регионом. Но благодаря совместным целенаправленным усилиям власти и бизнеса у нас появились уникальные туристические предложения, повысилось качество услуг, о республике все больше узнают за ее пределами и выбирают для отдыха. В 2024 году ждем 1,5 млн туристов и экскурсантов – и это закономерный результат комплексной работы», — сказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.