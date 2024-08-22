Ижевчанин подозревается в краже железобетонных плит со стройки

В Ижевске расследуется кража железобетонных плит со стройплощадки на улице 40 лет Победы. В злодеянии подозревается водитель автопогрузчика, который доставлял материалы на объект. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, мужчина задержан.



Подозреваемый приметил железобетонные плиты на неогороженной территории стройплощадки. Ночью он приехал на автопогрузчике, загрузил искомое и вывез для последующей продажи. Общая стоимость похищенного составила более 140 тыс. рублей.



Сейчас имущество возвращено владельцу. С подозреваемого взята подписка о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Желание нечестно обогатиться может обернуться для водителя лишением свободы на 2 года.