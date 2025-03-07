Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Саратовской области за кражи, грабёж и изнасилование. Об этом сообщает Прокуратура республики.

В феврале и марте 2023 года подсудимый в барах Ижевска и Воткинска похитил мобильные телефоны и другие вещи на сумму более 50 тыс. рублей.

Кроме того, являясь ВИЧ-инфицированным, в августе 2023 года он обманул и заманил несовершеннолетнюю в подъезд МКД, где, угрожая убийством, изнасиловал её.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы на 16 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.