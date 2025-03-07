Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Житель Саратовской области получил срок в Удмуртии за кражу, грабёж и изнасилование

13:09, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Саратовской области получил срок в Удмуртии за кражу, грабёж и изнасилование
13:09, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#Саратовская область\n#изнасилование\n#грабеж\n#кража\n#подростки\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
62
0

Его отправили за решётку на 16 лет и 8 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Саратовской области за кражи, грабёж и изнасилование. Об этом сообщает Прокуратура республики.

В феврале и марте 2023 года подсудимый в барах Ижевска и Воткинска похитил мобильные телефоны и другие вещи на сумму более 50 тыс. рублей.

Кроме того, являясь ВИЧ-инфицированным, в августе 2023 года он обманул и заманил несовершеннолетнюю в подъезд МКД, где, угрожая убийством, изнасиловал её.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы на 16 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:09, 07 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#Саратовская область\n#изнасилование\n#грабеж\n#кража\n#подростки\n#суды