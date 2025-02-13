Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее в полицию обратился руководитель коммунальной службы. Он заявил, что у дома на Заречном шоссе в Ижевске украли лифтовое оборудование стоимостью более 60 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый мужчина. С него взяли подписку о невыезде.

Установлено, что из-за того, что в доме меняли лифтовое оборудование, коробки с запчастями находились во дворе. Злоумышленник взял одну из таких коробок и сдал её содержимое в пункт приёма металла.