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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Находясь в другой области, мужчина обманом получал деньги у таксистов Ижевска

10:40, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Находясь в другой области, мужчина обманом получал деньги у таксистов Ижевска
10:40, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#такси
Источник фото: elements.envato.com (Chalabala)
149
0

Он обещал заплатить за допуслуги, а сам похищал деньги с их банковских карт.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ульяновской области, заказывая такси от аэропорта Ижевска до гостиницы, украл более 126 000 рублей водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. 

Следствие установило, что 41-летний житель Димитровграда находился в Ульяновской области, но через мобильное приложение заказывал такси из Ижевского аэропорта до гостиницы. Он писал водителям, что является сотрудником крупной компании, а их пассажиром будет руководитель организации. Мужчина договаривался о допуслугах, за которые обещал доплатить. Злоумышленник просил данные банковских карт для перевода денег, но вместо этого похищал с них средства, обналичивая или оплачивая покупки. 

Установлено, что злоумышленник причастен к пяти кражам у водителей такси в Удмуртии. 

Жителя Ульяновской области удалось задержать. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. 

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10:40, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#такси