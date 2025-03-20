Ижевск. Удмуртия. Житель Ульяновской области, заказывая такси от аэропорта Ижевска до гостиницы, украл более 126 000 рублей водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Следствие установило, что 41-летний житель Димитровграда находился в Ульяновской области, но через мобильное приложение заказывал такси из Ижевского аэропорта до гостиницы. Он писал водителям, что является сотрудником крупной компании, а их пассажиром будет руководитель организации. Мужчина договаривался о допуслугах, за которые обещал доплатить. Злоумышленник просил данные банковских карт для перевода денег, но вместо этого похищал с них средства, обналичивая или оплачивая покупки.

Установлено, что злоумышленник причастен к пяти кражам у водителей такси в Удмуртии.

Жителя Ульяновской области удалось задержать. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.