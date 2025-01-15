Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в краже денег из парикмахерской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию поступило сообщение по факту хищения 8 тыс. рублей из парикмахерской на улице 30 лет Победы.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. Им оказался один из клиентов заведения — 50-летний ранее судимый ижевчанин.

По версии следствия, после стрижки посетителя парикмахер отошла к стойке администратора. В этот момент злоумышленник забрал деньги из шкафа, после чего расплатился и ушёл. Ущерб превысил 8 тыс. рублей.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.