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Житель Ижевска подозревается в краже денег из парикмахерской

14:50, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Ижевска подозревается в краже денег из парикмахерской
14:50, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
170
0
#Ижевск\n#парикмахерская\n#кража\n#уголовное дело
Источник фото: скриншот из видео
170
0

Его добычей стали 8 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска подозревается в краже денег из парикмахерской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию поступило сообщение по факту хищения 8 тыс. рублей из парикмахерской на улице 30 лет Победы.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. Им оказался один из клиентов заведения — 50-летний ранее судимый ижевчанин.

По версии следствия, после стрижки посетителя парикмахер отошла к стойке администратора. В этот момент злоумышленник забрал деньги из шкафа, после чего расплатился и ушёл.  Ущерб превысил 8 тыс. рублей.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

14:50, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
170
0
#Ижевск\n#парикмахерская\n#кража\n#уголовное дело