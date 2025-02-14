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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Ульяновской области подозревают в краже денег у таксистов в Удмуртии

11:54, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителя Ульяновской области подозревают в краже денег у таксистов в Удмуртии
11:54, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
510
0
#Удмуртия\n#такси\n#кража\n#происшествия\n#МВД Удмуртии
Источник фото: unsplash.com (Waldemar)
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На данный момент известно о пяти фактах.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ульяновской области подозревают в краже денег у таксистов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике. 

По версии следствия, 41-летний житель Дмитрограда заказывал такси из Ижевского аэропорта до гостиницы через мобильное приложение. При этом он находился на территории Ульяновской области. 

Водителям, бравшим заказ, он звонил и представлялся сотрудником крупной компании. Мужчина говорил, что пассажиром будет руководитель организации, и договаривался о дополнительных услугах, за которые предлагал доплату. Для перевода денег подозреваемый просил данные банковских счетов, после чего похищал через обналичивание или оплату покупок.

На данный момент полицейские установили причастность задержанного к пяти кражам. Сумма ущерба составила 124 тыс. рублей. 

Выявляются дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

11:54, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
510
0
#Удмуртия\n#такси\n#кража\n#происшествия\n#МВД Удмуртии