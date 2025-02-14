Ижевск. Удмуртия. Жителя Ульяновской области подозревают в краже денег у таксистов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, 41-летний житель Дмитрограда заказывал такси из Ижевского аэропорта до гостиницы через мобильное приложение. При этом он находился на территории Ульяновской области.

Водителям, бравшим заказ, он звонил и представлялся сотрудником крупной компании. Мужчина говорил, что пассажиром будет руководитель организации, и договаривался о дополнительных услугах, за которые предлагал доплату. Для перевода денег подозреваемый просил данные банковских счетов, после чего похищал через обналичивание или оплату покупок.

На данный момент полицейские установили причастность задержанного к пяти кражам. Сумма ущерба составила 124 тыс. рублей.

Выявляются дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.