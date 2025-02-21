Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в серии краж товаров со склада. Об этом сообщает «МВД Медиа».

37-летний мужчина работал кладовщиком в оптово-розничной компании. По предварительным данным, с декабря 2020 года по апрель 2024 года он продавал хозяйственные товары, которые хранились на складе в Ленинском районе Ижевска. Продукцию покупал постоянный клиент фирмы, в которой работал кладовщик. Взамен украденных товаров мужчина получал только наличные деньги. Обмен происходил в нерабочее время.

Украденные товары злоумышленник списывал через электронную базу данных как утерянные вещи. Полученные деньги он тратил по своему усмотрению.

Своими действиями ижевчанин нанёс компании-работодателю материальный ущерб на сумму 15 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража»). Злоумышленника задержали. Расследование продолжается.