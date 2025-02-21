Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Кладовщика из Ижевска подозревают в краже товаров на 15 млн рублей

12:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Кладовщика из Ижевска подозревают в краже товаров на 15 млн рублей
12:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
476
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража
Источник фото: unsplash.com (CHUTTERSNAP)
476
0

Он списывал товары как потерянные, а сам продавал их постоянному покупателю.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в серии краж товаров со склада. Об этом сообщает «МВД Медиа». 

37-летний мужчина работал кладовщиком в оптово-розничной компании. По предварительным данным, с декабря 2020 года по апрель 2024 года он продавал хозяйственные товары, которые хранились на складе в Ленинском районе Ижевска. Продукцию покупал постоянный клиент фирмы, в которой работал кладовщик. Взамен украденных товаров мужчина получал только наличные деньги. Обмен происходил в нерабочее время. 

Украденные товары злоумышленник списывал через электронную базу данных как утерянные вещи. Полученные деньги он тратил по своему усмотрению.

Своими действиями ижевчанин нанёс компании-работодателю материальный ущерб на сумму 15 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража»). Злоумышленника задержали. Расследование продолжается.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:20, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
476
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража