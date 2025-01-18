Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Сторож с товарищем подозреваются в краже мотоцикла у пенсионера в Ижевске

13:30, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сторож с товарищем подозреваются в краже мотоцикла у пенсионера в Ижевске
13:30, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#мотоцикл
Источник фото: unsplash.com (Taras Chernus)
98
0

Они увезли двухколесный транспорт на эвакуаторе и собирались продать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали сторожа и его знакомого, которые подозреваются в краже мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

По версии следствия, сторож одного из гаражных кооперативов Ижевска вместе с товарищем ночью выломали ворота и проникли в гараж 73-летнего пенсионера. Злоумышленники вызвали эвакуатор и увезли из гаража мотоцикл «Иж Юпитер» в деревню в Сюмсинском районе. После этого подозреваемые выложили в интернете объявление о продаже мототранспорта. Ущерб — 50 тыс. рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). 

Полиции удалось задержать подозреваемых в преступлении двух жителей Удмуртии 1966 и 1980 годов рождения. Суд может лишить их свободы на срок до 5 лет. 

Мотоцикл вернули владельцу. 

13:30, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#мотоцикл