В Ижевске мужчина украл телефон из одного ломбарда, чтобы сдать его в другой

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона из ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию поступило сообщение о краже в одном из ломбардов в Устиновском районе Ижевска. При помощи записи с камеры видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого – им оказался 34-летний местный житель.

В ролике видно, что двое мужчин пришли в ломбард, чтобы сдать принтер. Однако один из них заметил лежащий на прилавке мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что администратор отвлёкся на его друга, ловкий грабитель накрыл телефон сверху своим телефоном, после чего забрал оба гаджета.

Похищенное устройство мужчина сдал в другой ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон изъят.