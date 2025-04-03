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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двух жителей Ижевска подозревают в краже трёх питбайков и мотоцикла из спортклуба

12:25, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Двух жителей Ижевска подозревают в краже трёх питбайков и мотоцикла из спортклуба
12:25, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#мотоцикл\n#кража
Источник фото: МВД по Удмуртии
208
0

Один из злоумышленников ранее работал в этом клубе инструктором.

Завьялово. Удмуртия. Двух жителей Ижевска подозревают в краже мотоцикла и трёх питбайков из спортивного клуба. Об этом сообщает МВД по Удмуртии. 

Ночью в ноябре 2024 года из гаража спортивного клуба в Завьяловском районе пропал инвентарь — кроссовый мотоцикл и питбайк. Кто-то проник в помещение, подобрав ключ. Через месяц злоумышленники вновь проникли в гараж и похитили ещё два питбайка.  

Таким образом, клубу был нанесён ущерб на сумму 450 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовные дела.  

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершили два ижевчанина 2004 года рождения. Один из них ранее работал инструктором в этом клубе. 

Подозреваемых задержали. Было установлено, что молодые люди перевезли мотоцикл и питбайки в свои гаражи и попытались продать их. 

Сейчас похищенный спортинвентарь изъят. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. 

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12:25, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#мотоцикл\n#кража