Завьялово. Удмуртия. Двух жителей Ижевска подозревают в краже мотоцикла и трёх питбайков из спортивного клуба. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Ночью в ноябре 2024 года из гаража спортивного клуба в Завьяловском районе пропал инвентарь — кроссовый мотоцикл и питбайк. Кто-то проник в помещение, подобрав ключ. Через месяц злоумышленники вновь проникли в гараж и похитили ещё два питбайка.

Таким образом, клубу был нанесён ущерб на сумму 450 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовные дела.

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершили два ижевчанина 2004 года рождения. Один из них ранее работал инструктором в этом клубе.

Подозреваемых задержали. Было установлено, что молодые люди перевезли мотоцикл и питбайки в свои гаражи и попытались продать их.

Сейчас похищенный спортинвентарь изъят. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.