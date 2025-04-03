Один из злоумышленников ранее работал в этом клубе инструктором.
Завьялово. Удмуртия. Двух жителей Ижевска подозревают в краже мотоцикла и трёх питбайков из спортивного клуба. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.
Ночью в ноябре 2024 года из гаража спортивного клуба в Завьяловском районе пропал инвентарь — кроссовый мотоцикл и питбайк. Кто-то проник в помещение, подобрав ключ. Через месяц злоумышленники вновь проникли в гараж и похитили ещё два питбайка.
Таким образом, клубу был нанесён ущерб на сумму 450 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовные дела.
Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершили два ижевчанина 2004 года рождения. Один из них ранее работал инструктором в этом клубе.
Подозреваемых задержали. Было установлено, что молодые люди перевезли мотоцикл и питбайки в свои гаражи и попытались продать их.
Сейчас похищенный спортинвентарь изъят. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.
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