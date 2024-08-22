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Бывшего руководителя можгинского МУП ЖКХ обвиняют в заключении фиктивных договоров с дочерью

10:44, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывшего руководителя можгинского МУП ЖКХ обвиняют в заключении фиктивных договоров с дочерью
10:44, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Фото: ИА «Сусанин»
189
0

Предметом соглашений стала разработка технической документации, которая так и не была выполнена, но зато полностью оплачена. 

Можга. Удмуртия. В Можге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя городского МУП ЖКХ. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. 

Мужчина причастен к фальсификации документации и оплате услуг, которые не были фактически оказаны. 

Как сообщает следственное управление СКР по Удмуртии, в октябре и ноябре 2023 года обвиняемый, будучи руководителем МУП ЖКХ Можги, заключил со своей дочерью два гражданско-правовых договора на сумму 44 и 52 тысячи рублей. Женщина должна была разработать техническую документацию. Работа выполнена не была, но оплату за неё в размере 96 тысяч рублей перечислили.

В ходе расследования уголовного дела на предприятии прошло изъятие документов, представляющих интерес для следствия, допрошены свидетели. 

10:44, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Можга\n#Удмуртия\n#уголовное дело