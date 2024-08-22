Бывшего руководителя можгинского МУП ЖКХ обвиняют в заключении фиктивных договоров с дочерью

Можга. Удмуртия. В Можге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя городского МУП ЖКХ. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Мужчина причастен к фальсификации документации и оплате услуг, которые не были фактически оказаны.

Как сообщает следственное управление СКР по Удмуртии, в октябре и ноябре 2023 года обвиняемый, будучи руководителем МУП ЖКХ Можги, заключил со своей дочерью два гражданско-правовых договора на сумму 44 и 52 тысячи рублей. Женщина должна была разработать техническую документацию. Работа выполнена не была, но оплату за неё в размере 96 тысяч рублей перечислили.

В ходе расследования уголовного дела на предприятии прошло изъятие документов, представляющих интерес для следствия, допрошены свидетели.