Москва. Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Как сообщает портал udmurt.ru, в центре обсуждения были ключевые вопросы поддержки учреждений культуры региона – Национального музея им. Кузебая Герда и Театра оперы и балета им. П. И.Чайковского.

Александр Бречалов подчеркнул историческую значимость учреждения, расположенного в здании «Арсенала» Ижевского оружейного завода — объекта культурного наследия федерального значения.

«Последний раз фасад здания, инженерные коммуникации и внутренние помещения реконструировали в период с 1987 по 1994 годы. В прошлом году мы провели проектно-изыскательские работы и государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Обратились к президенту России за поддержкой капитального ремонта и получили положительную визу. Кроме того, подали заявку в национальный проект "Семья"», – рассказал руководитель республики.

Говоря об оперном театре, он отметил, что в рамках празднования 175-летия со дня рождения великого композитора была проведена реконструкция театральной части здания. Для завершения обновления объекта необходимо выполнить реконструкцию административно-бытового и производственного корпусов. В текущем году планируется получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

Ольга Любимова подчеркнула: «В Удмуртии реализуются яркие творческие проекты, которые привлекают гостей и талантливых артистов со всей страны. Важно, что активно ведется работа, направленная на развитие и популяризацию национальной культуры».

В завершении встречи Александр Бречалов пригласил Ольгу Любимову в Удмуртию на 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+). В этом году один из старейших музыкальных фестивалей России пройдёт в обновлённом формате и впервые объединит музыку, театр, современное искусство и гастрономию.