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Жители Удмуртии могут оценить качество городской и сельской местности

11:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии могут оценить качество городской и сельской местности
11:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#окружающая среда\n#опрос\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
14
0

К опросу приглашаются жители от 18 до 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местные жители смогут оценить качество городской и сельской местности в ходе опроса (18+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Удмуртский филиал Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук при содействии Центра территориального развития Удмуртии проводит исследование состояния городской и сельской местности в республике.

Под городской и сельской местностью понимается как территориальное окружение, созданное зданиями, улицами, парками, так и социальное окружение, включающее в себя соседей или городские и сельские сообщества.

Прохождение опроса займёт 10-15 минут, все ответы анонимны. Приглашаются жители от 18 до 65 лет.

Пройти опрос можно здесь.

11:00, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#окружающая среда\n#опрос\n#Удмуртия