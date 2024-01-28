Жители Удмуртии могут оценить качество городской и сельской местности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местные жители смогут оценить качество городской и сельской местности в ходе опроса (18+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Удмуртский филиал Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук при содействии Центра территориального развития Удмуртии проводит исследование состояния городской и сельской местности в республике.

Под городской и сельской местностью понимается как территориальное окружение, созданное зданиями, улицами, парками, так и социальное окружение, включающее в себя соседей или городские и сельские сообщества.

Прохождение опроса займёт 10-15 минут, все ответы анонимны. Приглашаются жители от 18 до 65 лет.

Пройти опрос можно здесь.