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В деревне  Ярского района после проверки прокуратуры появился фельдшер

12:40, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В деревне  Ярского района после проверки прокуратуры появился фельдшер
12:40, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#ФАП\n#Ярский район\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Маркус Фриауфф)
136
0

Фельдшер отсутствовал в ФАПе с августа 2023 года.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе после требования прокурора в ФАПе появился фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорный районный орган провел проверку после обращения местного жителя о нарушении законодательства в сфере здравоохранения.

В ходе проверки установили, что обслуживание деревни Яр осуществляется фельдшером Кычинского ФАП, который отсутствует с августа 2023 года, что нарушает право жителей деревни на доступную и бесплатную медпомощь.

Прокурор Ярского района внес главному врачу учреждения представление, после рассмотрения которого удалось обеспечить работу фельдшера на постоянной основе.

12:40, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#ФАП\n#Ярский район\n#Удмуртия