В деревне  Ярского района после проверки прокуратуры появился фельдшер

Яр. Удмуртия. В Ярском районе после требования прокурора в ФАПе появился фельдшер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорный районный орган провел проверку после обращения местного жителя о нарушении законодательства в сфере здравоохранения.

В ходе проверки установили, что обслуживание деревни Яр осуществляется фельдшером Кычинского ФАП, который отсутствует с августа 2023 года, что нарушает право жителей деревни на доступную и бесплатную медпомощь.

Прокурор Ярского района внес главному врачу учреждения представление, после рассмотрения которого удалось обеспечить работу фельдшера на постоянной основе.