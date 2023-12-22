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На выборах президента России в Удмуртии создадут 14 временных избирательных участков

14:15, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На выборах президента России в Удмуртии создадут 14 временных избирательных участков
14:15, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024
Фото: ИА «Сусанин»
369
0

21 декабря Избирком республики согласовал образование временных участков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на период выборов президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года будут образованы временные избирательные участки. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Всего будет образовано 14 временных избирательных участков в Ижевске, Глазове, Можге, в крупных больницах, колониях и СИЗО.

Полный список временных участков:

·        СИЗО-1. Ижевск, улица Базисная, 13;

·        СИЗО-2. Глазов, улица Молодой гвардии;

·        ижевская ГКБ №1. Улица Парковая, 49а;

·        РКБ №1. Ижевск, Воткинское шоссе, 57;

·        Республиканский клинико-диагностический центр. Ижевск, улица Ленина, 87д;

·        ижевская ГКБ №8. Улица Серова, 65;

·        Республиканская клиническая психиатрическая больница. Улица 30 лет Победы, 100;

·        Ижевская ГКБ №2. Улица Пушкинская, 219;

·        Республиканская клиническая туберкулёзная больница. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1;

·        Ижевская ГКБ №6, улица Труда, 1;

·        Республиканская клиническая инфекционная больница. Ижевск, улица Труда, 17;

·        Республиканский клинико-диагностический диспансер. Ижевск, улица Труда, 3;

·        Глазовская межрайонная больница. Глазов, улица Мира, 22;

·        Можгинская районная больницы. Можга, улица Сюгинская, 19.

14:15, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024