На выборах президента России в Удмуртии создадут 14 временных избирательных участков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на период выборов президента РФ с 15 по 17 марта 2024 года будут образованы временные избирательные участки. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Всего будет образовано 14 временных избирательных участков в Ижевске, Глазове, Можге, в крупных больницах, колониях и СИЗО.

Полный список временных участков:

· СИЗО-1. Ижевск, улица Базисная, 13;

· СИЗО-2. Глазов, улица Молодой гвардии;

· ижевская ГКБ №1. Улица Парковая, 49а;

· РКБ №1. Ижевск, Воткинское шоссе, 57;

· Республиканский клинико-диагностический центр. Ижевск, улица Ленина, 87д;

· ижевская ГКБ №8. Улица Серова, 65;

· Республиканская клиническая психиатрическая больница. Улица 30 лет Победы, 100;

· Ижевская ГКБ №2. Улица Пушкинская, 219;

· Республиканская клиническая туберкулёзная больница. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1;

· Ижевская ГКБ №6, улица Труда, 1;

· Республиканская клиническая инфекционная больница. Ижевск, улица Труда, 17;

· Республиканский клинико-диагностический диспансер. Ижевск, улица Труда, 3;

· Глазовская межрайонная больница. Глазов, улица Мира, 22;

· Можгинская районная больницы. Можга, улица Сюгинская, 19.