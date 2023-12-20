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Удмуртия не вошла в число регионов, где на выборах президента будет применяться электронное голосование

15:00, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия не вошла в число регионов, где на выборах президента будет применяться электронное голосование
15:00, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024
Фото: ИА «Сусанин»
35
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Такая возможность будет у 29 регионов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на выборах президента России в 2024 году не будет применяться федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Данная информация приведена пресс-службой ЦИК Российской Федерации.

В Центризбирком России от 29 регионов поступили заявки на проведение. Все из них, кроме одного — Вологодской области —, имеют опыт работы с электронным голосованием. Среди регионов ПФО голосование при помощи ДЭГ будет проводиться в Чувашии и Нижегородской области.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже объявил о своём участии в выборах и подал документы в ЦИК. Также на главный пост страны выдвинута кандидатура лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

15:00, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024