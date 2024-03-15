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В Удмуртии озвучены первые данные по явке на выборы президента России

17:12, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии озвучены первые данные по явке на выборы президента России
17:12, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024
Фото: ИА «Сусанин»
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Избирательные участки открылись в 08:00.

Ижевск. Удмуртия. Избирком Удмуртии озвучил первые данные по явки на выборы президента России в республике. 

По данным на 15:00 пятницы, 15 марта, явка составила 18,55%. В тройку лидеров по явке пошли Кизнерский, Сюмсинский и Красногорский районы. 

Напомним, в голосовании уже приняли участие глава республики Александр Бречалов и премьер-министр регионального правительства Ярослав Семёнов. Избирательные участки продолжают работу до 20:00. Впереди ещё два дня голосования.

17:12, 15 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы президента 2024