В Удмуртии озвучены первые данные по явке на выборы президента России

Ижевск. Удмуртия. Избирком Удмуртии озвучил первые данные по явки на выборы президента России в республике.

По данным на 15:00 пятницы, 15 марта, явка составила 18,55%. В тройку лидеров по явке пошли Кизнерский, Сюмсинский и Красногорский районы.



Напомним, в голосовании уже приняли участие глава республики Александр Бречалов и премьер-министр регионального правительства Ярослав Семёнов. Избирательные участки продолжают работу до 20:00. Впереди ещё два дня голосования.