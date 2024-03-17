На 12:00 17 марта явка на голосование в Удмуртии составила 52,16%

Ижевск. Удмуртия. По данным на 12:00 17 марта, проголосовать на выборы президента в Удмуртии пришли 52,16% избирателей. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики.

Среди лидеров по активности – Алнашский, Селтинский и Граховский районы. В каждом из них на выборы пришли более 70% избирателей.

В Ижевске лидером по активности избирателей остаётся Октябрьский район с показателем явки в 48,54%. Наименее активно голосуют ижевчане Ленинского района – явка там составила 41,35%. В Индустриальном районе проголосовали 44,65% избирателей, в Первомайском – 46,06% и 45,46% в Устиновском районе Ижевска.

В остальных городах показатели следующие – 52,09% в Воткинске, 54,11% – в Глазове, 51,21% – в Можге и 49,09% – в Сарапуле.

Напомним, явка на 10:00 составила 49,20%.

Кроме того, 17 марта избирательные участки посетили уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко вместе с председателем республиканской избирательной комиссии Светланой Пальчик. Нарушений не выявлено.