Все главы городов Удмуртии проголосовали на президентских выборах

Ижевск. Удмуртия. Главы всех городов Удмуртии проголосовали на выборах президента России. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков посетил избирательный участок со своими близкими. Сарапульский глава Виктор Шестаков также пришёл на участок с членами своей семьи.

Мэр Можги Эрик Уразов поделился, что «выбирает сердцем». «Я голосую за страну, которую люблю, за любовь, жизнь, семью, за развитие и процветание Можги, Удмуртии и России, за прекрасное будущее наших детей», — рассказал Эрик Уразов.

В Воткинске глава города Алексей Заметаев отдал свой голос за будущее Воткинска. Об этом написал в своих соцсетях и мэр Глазова Сергей Коновалов — проголосовал за светлое будущее своего города.

Напомним, с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00 работают участки для голосования. Наблюдает за голосованием Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей.

В Удмуртии уже проголосовали глава Удмуртии, председатель правительства республики, участницы коллектива «Бурановские бабушки» и многие другие.