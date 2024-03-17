Общественные наблюдатели: выборы президента России в Удмуртии прошли без нарушений

Ижевск. Удмуртия. В Ситуационном центре корпуса общественных наблюдателей Удмуртии подвели предварительные итоги проведения выборов президента России. В целом голосование прошло спокойно. Об этом журналистам рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей Удмуртии Степан Чирков.

«Если говорить во возникающие внештатные ситуации, то эта избирательная компания, относительно предыдущих, прошла спокойно, нарушений на избирательных участках общественными наблюдателями не выявлено. Из того, что произошло — это попытка испортить бюллетени красящим средством на одном из участков в Ленинском районе Ижевска. Ещё один пример внештатной ситуации — один из избирателей пожаловался на то, что его не пускают на участок из-за отказа проходить досмотр. После разъяснения инцидент удалось разрешить», — рассказал Степан Чирков.

Кроме того, в ходе голосования в Глазове одна из избирательниц вместе с бюллетенью опустила в урну рекламную листовку. В Воткинске и Камбарке граждане пытались вынести бюллетени с избирательных участков, чему воспрепятствовали члены комиссии и представители правоохранительных органов.

Напомним, пытавшейся испортить бюллетени в Ижевске женщине грозит уголовная ответственность.